В Татарстане пенсионерка поверила в крупный выигрыш и лишилась 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-26T12:42:52+03:00

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В полицию Буинска обратилась 71-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошеников. По словам пенсионерки, 15 августа ей позвонил неизвестный и сообщил, что ей положен крупный выигрыш. Правда, для его получения сперва надооплатить налог в размере 180 тысяч рублей.

Пенсионерка выполнила все условия аферистов, но поступления выигрыша так и не дождалась. Только когда мошенники перестали выходить на связь, а произошло это 24 августа, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Москве.

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