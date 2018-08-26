2018-08-26T12:42:52+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионерка поверила в крупный выигрыш и лишилась 180 тысяч рублей

Женщина попалась на уловку мошенников
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Инцидент произошел еще 15 августа.Инцидент произошел еще 15 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В полицию Буинска обратилась 71-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошеников. По словам пенсионерки, 15 августа ей позвонил неизвестный и сообщил, что ей положен крупный выигрыш. Правда, для его получения сперва надооплатить налог в размере 180 тысяч рублей.

Пенсионерка выполнила все условия аферистов, но поступления выигрыша так и не дождалась. Только когда мошенники перестали выходить на связь, а произошло это 24 августа, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Москве.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане легковушка превратилась в груду металла после столкновения с фурой
В Чебоксарах завершили ремонт проспекта Тракторостроителей
Казанский "Рубин" в Кубке России стартует матчем с "Химками"
В День города в Новочебоксарске поженились 7 пар
Шесть районов Казани 27 августа останутся без света
В Татарстане водители фур соревновались в фигурном вождении
С начала года в Казани на производствах произошло 14 несчастных случаев
В Авиастроителтном районе Казани практически в два раза улучшилось качество сортировки отходов
В Татарстане собрали почти 2.7 миллиона тонн зерна
Впервые в Казани пройдет Международный фестиваль национальных традиций «Хазинэ»
Глава МИД Турции на встрече с Минтимером Шаймиевым: Мы воспринимаем вас как мудрого аксакала
На 100-летнем юбилее казанского поселка Юдино выступит Стас Костюшкин и Элвин Грей
Президент Татарстана: в республике к новому учебному году не готовы 75 школ
В поселке Юдино Казани появится свой ледовый дворец
В татарстанских аптеках 35% проданных лекарств именно российского производства
Глава МИД Турции в Казани: Эрдроган приглашает Путина
За три дня казанцы узнают все о современной татарской культуре
В Татарстане иномарку засосало в зыбучие пески прямо во дворе дома
Новый министр молодежи Татарстана оценил треки певицы Лизы Монеточки