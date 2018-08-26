В День города в Новочебоксарске поженились 7 пар
Праздник состоялся 25 августа
ПО традиции в День города немало пар хотят узаконить свои отношения.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В прошедшую субботу, 25 августа, в Новочебоксарске отметили День города. По традиции в этот день немало пар решают связать себя узами брака. В нынешнем году в День города зарегистрировали 7 пар молодоженов.
На церемонии регистрации браков каждой паре был вручен государственный документ о заключении брака и поздравительная открытка от главы администрации города Новочебоксарска Ольги Чепрасовой.
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