В День города в Новочебоксарске поженились 7 пар

СЕГОДНЯ 10:58 2018-08-26T10:58:07+03:00

ПО традиции в День города немало пар хотят узаконить свои отношения. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В прошедшую субботу, 25 августа, в Новочебоксарске отметили День города. По традиции в этот день немало пар решают связать себя узами брака. В нынешнем году в День города зарегистрировали 7 пар молодоженов.

На церемонии регистрации браков каждой паре был вручен государственный документ о заключении брака и поздравительная открытка от главы администрации города Новочебоксарска Ольги Чепрасовой.

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