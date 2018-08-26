В Татарстане водители фур соревновались в фигурном вождении

СЕГОДНЯ 08:45 2018-08-26T08:45:34+03:00

Два первых места достались командам из Елабуги и Набережных Челнов

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах 25 августа состоялся традиционный профессиональный конкурс водителей магистральных автопоездов. В этом году соревнования в татарстанском автограде проводились уже в 11 раз.

- Мы рады, что мероприятие проходит в нашем городе – уже традиционно 11 год. Челны – город, который производит тяжелые грузовики, город автомобилестроителей и именно здесь проходит такое мероприятие, – отметил руководитель исполкома Ринат Абдуллин.

В программе мероприятия значились конкурс фигурного вождения магистральных автомобилей, выставка автомобильного транспорта, благотворительная акция: «За рулем магистрального автомобиля – с большой щедростью и душой к детям», детский праздник и конкурс среди зрителей по перетягиванию канатом автомобилей IVECO.

В соревнованиях участвовали представители 15 компаний из разных уголков страны. Впрочем, главные призы остались в Татарстане. Первое место заняла команда из Елабуги. На второй позиции - водители из Набережных Челнов. Замкнула тройку команда из Глазова.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»