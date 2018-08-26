2018-08-26T08:45:34+03:00
Общество

В Татарстане водители фур соревновались в фигурном вождении

Два первых места достались командам из Елабуги и Набережных Челнов
Владимир КРУПСКИЙ
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Соревнования проводились в 11 раз.Соревнования проводились в 11 раз.
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В Набережных Челнах 25 августа состоялся традиционный профессиональный конкурс водителей магистральных автопоездов. В этом году соревнования в татарстанском автограде проводились уже в 11 раз.

- Мы рады, что мероприятие проходит в нашем городе – уже традиционно 11 год. Челны – город, который производит тяжелые грузовики, город автомобилестроителей и именно здесь проходит такое мероприятие, – отметил руководитель исполкома Ринат Абдуллин.

В программе мероприятия значились конкурс фигурного вождения магистральных автомобилей, выставка автомобильного транспорта, благотворительная акция: «За рулем магистрального автомобиля – с большой щедростью и душой к детям», детский праздник и конкурс среди зрителей по перетягиванию канатом автомобилей IVECO.

В соревнованиях участвовали представители 15 компаний из разных уголков страны. Впрочем, главные призы остались в Татарстане. Первое место заняла команда из Елабуги. На второй позиции - водители из Набережных Челнов. Замкнула тройку команда из Глазова.

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