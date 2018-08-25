С начала года в Казани на производствах произошло 14 несчастных случаев

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-25T17:30:09+03:00

Три из них смертельные, а в остальных рабочие получили серьезные травмы

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В Казани производственные и промышленные площадки становятся безопаснее. По крайней мере на такие выводы наталкивает приведенная в Исполкоме города статистика.

- К сожалению, уровень производственного травматизма остается на высоком уровне. Тем не менее, каждый год мы отмечаем снижение количества несчастных случаев, - сказал на совещании в мэрии Казани председатель комитета экономического развития города Артур Валиахметов.

По его словам, с начала года местные власти получили 42 уведомления о несчастных случаях на производстве, что на 26% меньше, чем в прошлом году. По результатам комиссионных проверок 14 случаев признаны производственными: 11 с тяжелыми последствиями, 3, к сожалению, со смертнельным исходом. К слову, по сравнению с прошлым годом количество смертельных случаев сократилось на треть.

Три смертельных и три случая с тяжелыми травмами произошли в сфере строительства, 5 случаев на производстве и три - в отрасли предоставления услуг.

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