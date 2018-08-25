Глава МИД Турции на встрече с Минтимером Шаймиевым: Мы воспринимаем вас как мудрого аксакала

СЕГОДНЯ 14:11 2018-08-25T14:11:30+03:00

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В эту субботу в ходе своего двух дневного рабочего визита в Казань глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с первым президентом Татарстана, а ныне Госсоветником республики Минтимером Шаймиевым. Гость передал привет и наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Эрдогана.

- Вообще, мир и согласие в регионах Российской Федерации, в частности в Татарстане, являются примером для других народов. Мы воспринимаем вас как мудрого аксакала, хотели бы почаще обращаться к вашему опыту, за мудрыми советами, - отметил в беседе с Минтимером Шаймиевым глава МИД Турции.

Также на встречи были затронут темы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и Турцией. По словам Мевлюта Чавушоглу, они сейчас как раз работают над его расширением с регионами России.

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