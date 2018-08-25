Впервые в Казани пройдет Международный фестиваль национальных традиций «Хазинэ»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-25T15:15:31+03:00

Он пройдет на территории Старо-татарской слободы. Фото: kzn.ru

Он состоится в Старо-татарской слободе

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В столице Татарстана с 30 августа по 2 сентября на пешеходной улице Каюма Насыри в Старо-татарской слободе впервые в городе пройдет Международный фестиваль национальных традиций «Хазинэ».

Его участниками станут мастера и организации из, например, таких российских регионов, как Дагестан, Чувашия, Мордовия и Марий Эл.

Помимо выставок в программе фестиваля также присутствуют различные мастер-классы.

Отмечается, что «Хазинэ» проводится с целью сохранения, возрождения и развития культурного, традиционного наследия народов, национально-художественных промыслов и ремесел, этнического самобытного фольклора, поддержки и популяризации национальных традиций.

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