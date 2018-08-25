Президент Татарстана: в республике к новому учебному году не готовы 75 школ

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-25T13:05:59+03:00

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В Доме правительства республики на совещании президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что по данным на 23 августа в регионе к новому учебному году не готовы 75 школ.

Такая ситуация, в частности, наблюдается в Казани, Буинске, Набережных Челнах, Кукморском, Нурлатском, Черемшанском, Менделеевском, Высокогорском, Лениногорском, Муслюмовском и Камско-Устьинском районах.

По словам президента республики, в 19 общеобразовательных организациях до сих пор не завершен капремонт. В том числе там не закончены работы по обеспечению пожарной безопасности.

- Мы не можем допустить, чтобы школы не были готовы, - сказал Рустам Минниханов.

По его словам, он не раз ставил этот вопрос на вид, и призвал разобраться с причинами. В итоге он поручил татарстанским Минстрою и Минобразу изучить вопрос готовности школ и устранить имеющиеся недочеты.

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