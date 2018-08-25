В Авиастроителтном районе Казани практически в два раза улучшилось качество сортировки отходов

СЕГОДНЯ 16:39 2018-08-25T16:39:51+03:00

Люди стали лучше разбираться в сортировке отходов.

С 1 августа там стартовал проект по раздельному сбору мусора

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Пилотный проект по раздельному сбору мусора в Авиастроительном районе Казани дал первые результаты.

- Мы отмечаем пока незначительное, но все же улучшение качества сортировки отходов в Авиастроительном районе, - отметил на аппаратном совещании замруководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По его словам, с 1 августа из 11 тысяч кубометров вывезенного мусора извлекли около 15% полезных фракций, в то время как ранее этот показатель был равен около 7-8%, как и в целом по Казани.

Так, в составе перерабатываемых отдходов увеличилось количество ПЭТ-бутылок и стекла, а в контейнеры с желтой этикеткой (для сухих перерабатываемых отходов) стало поступать меньше пищевого мусора.

Отходы из 428 новых контейнеров, установленных на 109 контейнерных площадках многоквартирных домов района вывозят на мусоросортировочную станцию на улице Васильченко в два этапа. Непосредственно на станции их также складируют и перебирают отдельно.

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