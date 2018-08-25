2018-08-25T16:19:58+03:00
Экономика

В Татарстане собрали почти 2.7 миллиона тонн зерна

Это урожай с более одного миллиона гектар
Олег ЛУГОВОЙ
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Погода сильно скорректировала урожай в республике.Погода сильно скорректировала урожай в республике.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Как сообщил на республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, на сегодня в регионе урожай собран с полей площадью более одного миллиона гектар, что составляет 69% от запланированного.

В итоге, по словам министра, с учетом кукурузы в Татарстане обмолочено почти 2,7 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность в республике пока меньше чем в 2017 году – 26,4 центнера с гектара против 35,9 центнера.

- Погода сильно скорректировала наш урожай, но не только она виновата, - сказал Ахметов. - Вопрос качественной уборки с минимальными потерями мы в этом году ставим приоритетной задачей.

Он отметил, что при этом именно уборка гороха является особым индикатором организованности для татарстанских аграриев. Так, ее до сих пор не завершили в Мамадышском, Рыбно-Слободском, Тукаевском и Лениногорском районах.

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