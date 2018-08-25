На 100-летнем юбилее казанского поселка Юдино выступит Стас Костюшкин и Элвин Грей

СЕГОДНЯ 13:38 2018-08-25T13:38:53+03:00

На одной сцене со звездами выступят и обычные жители жилого массива. Фото: Лика ИСАЕВА

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Праздничные гуляния по случаю 100-летнего юбилея жилого массива Юдино пройдут 29 августа у ДК "Железнодорожников", сообщил на совещании в мэрии города глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

- Хедлайнерами праздника станут звезды эстрады Элвин Грей и Стас Костюшкин. Помимо этого на сцене выступят финалисты районного конкурса караоке "Голос нашей команды - Голос нашего двора". Завершится праздник красочным салютом, - сказал он.

Кроме концерта подготовлена и развлекательная программа. Будут работать интерактивные и спортивные площадки, зона food-корта, торговля и ярмарка, где многодетным семьям предоставят скидки.

Начиная с 21.00 28 августа до 9.00 29 августа из-за праздника в Юдино будет запрещена остановка автомобилей по улицам Бирюзовая и Лейтенанта Красикова, а также по улице Черемховская. С самого утра, 29 августа, на этих же улицах движение трансопорта и вовсе ограничат.

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