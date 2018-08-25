В поселке Юдино Казани появится свой ледовый дворец

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-25T12:15:18+03:00

Это станет одним из подарков города жилому массиву на 100-летний юбилей

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В этом году казанский жилой массив Юдино празднует свой 100-летний юбилей. Праздничные мероприятия пройдут в преддверии празднования Дня республики - 29 августа.

Как отметил глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов, в этом году на территории массива произошло достаточно много серьезных преорбазований.

Одно из низ - строительство ледовой арены "Юдино". Закладка камня состоится 29 августа.

Кроме того, в настоящее время на стадии передачи в муниципальную собственность находится знаковый для всех жителей района объект - ДК "Железнодорожников", готовится проект строительства молодежного клуба "Станция" на 1,5 тысячи квадратных метров, который расположится в новом многоквартирном доме. Также в Юдино начата реконструкция стадиона "Локомотив", где к 1 сентября будет готово футбольное поле.

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