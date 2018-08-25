2018-08-25T11:01:48+03:00
Экономика

В татарстанских аптеках 35% проданных лекарств именно российского производства

Об этом заявила замминистра здравоохранения республики Фарида Яркаева
Олег ЛУГОВОЙ
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и они дешевле импортных аналогов.и они дешевле импортных аналогов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во время пресс-конференции, посвященной форуму «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка», заместитель главы Минздрава Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что доля отечественных лекарств, проданных в республике достигла 35%.

При этом она отметила, что всего на витринах татарстанских аптек из всего количества препаратов 62% это все также российского производства.

Все говорит о том, что последние все-таки дешевле импортных аналогов.

В то же время также присутствующий на встрече с журналистами заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев подчеркнул, что для местных производителей современная ситуация на фармакологическом рынке является вызовом. Иностранный фирмы заняли свои ниши в существующих сегментах, а потому, по мнению чиновника, российские компании нуждаются в стимуляции для развития своих ниш.

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