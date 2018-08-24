В Татарстане иномарку засосало в зыбучие пески прямо во дворе дома

СЕГОДНЯ 19:31 2018-08-24T19:31:50+03:00

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Во дворе одного из домов в Нижнекамске девушка на автомобиле «Рено» заехала в лужу и провалилась в какую-то трясину. Оказалось, что она попала колесами в выкопанную ремонтниками траншею, которую после проливных дождей залило водой. Хоть глубина канавки не более десяти сантиметров, засыпанный в нее песок опять же из-за дождей превратился в зыбучиц и частично засосал тяжелый автомобиль.

По словам девушки, никаких предупреждающих знаков и ограждений у траншеи во дворе не было. А вытащить машину сможет только подъемник, когда вода полностью уйдет из ямы.

В управляющей кампании объяснили, что работы проходят связи с расширением дороги во дворе, а на въезде установлены знаки, которые информируют о дорожных работах. Мол, вот их девушка проигнорировала, потому и попала в неприятную ситуацию.

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