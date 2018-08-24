26-летнего татарстанца заподозрили в попытке надругаться над 82-летней пенсионеркой

СЕГОДНЯ 18:53 2018-08-24T18:53:41+03:00

Парня хотят отправить на время следствия под арест. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свою вину он не признал

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В отношении 26-летнего Айнура Масалимова возбуждено уголовное дело за покушение на совершение действий насильственного характера, соединенные с угрозой убийством.

По версии следствия, днем 22 августа этого года в одном из сел Бавлинского района пяьный Масалимов прямо на улице накинулся на 82-летнюю пенсионерку, избил ее и угрожая убить, попытался надругаться.

Но к счастью пожилой женщины парня остановил случайный прохожий, так что пенсиоерка смогла убежать. Масалимов же был задержан.

- Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следует отметить, что Масалимов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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