26-летнего татарстанца заподозрили в попытке надругаться над 82-летней пенсионеркой
В отношении 26-летнего Айнура Масалимова возбуждено уголовное дело за покушение на совершение действий насильственного характера, соединенные с угрозой убийством.
По версии следствия, днем 22 августа этого года в одном из сел Бавлинского района пяьный Масалимов прямо на улице накинулся на 82-летнюю пенсионерку, избил ее и угрожая убить, попытался надругаться.
Но к счастью пожилой женщины парня остановил случайный прохожий, так что пенсиоерка смогла убежать. Масалимов же был задержан.
- Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следует отметить, что Масалимов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности, - сообщают в следственном комитете Татарстана.
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