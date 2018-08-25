За три дня казанцы узнают все о современной татарской культуре
За три дня на пяти локациях по всему городу выступят 30 лучших команд татарской сцены из 20 городов мира. Это главные представители российской электронной сцены, деятели современного искусства из Татарстана, России и Европы.
Будут работать 10 тематических площадок на любой вкус, зрителей ждет 10 часов образовательных сессий и 12 часов непрерывной живой музыки на пяти сценах по всему городу.
30 августа на территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится фестиваль современной городской культуры и искусств Tat Cult Fest. Будет работать рок-сцена, электронная сцена и фьюжн-сцена, так же театральная, литературная и киносцена с самыми популярными татарскими представителями, работающими в современных музыкальных направлениях.
А 31 августа в лофте «Фабрика Алафузова» с десяти вечра до пяти утра пройдут выступления музыкантов лейбла «ГОСТ Звук», которые представят шоу-кейс в коллаборации с пионерами отечественного медиа-арта центром «Прометей». В программе семь часов музыки.
Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»