2018-08-25T09:53:00+03:00
Звезды

За три дня казанцы узнают все о современной татарской культуре

С 29 по 30 августа в Казани пройдет арт-проект, который покажет современную татарскую культуру с новой стороны
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Colta.ruФото: Colta.ru
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За три дня на пяти локациях по всему городу выступят 30 лучших команд татарской сцены из 20 городов мира. Это главные представители российской электронной сцены, деятели современного искусства из Татарстана, России и Европы.

Будут работать 10 тематических площадок на любой вкус, зрителей ждет 10 часов образовательных сессий и 12 часов непрерывной живой музыки на пяти сценах по всему городу.

30 августа на территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится фестиваль современной городской культуры и искусств Tat Cult Fest. Будет работать рок-сцена, электронная сцена и фьюжн-сцена, так же театральная, литературная и киносцена с самыми популярными татарскими представителями, работающими в современных музыкальных направлениях.

А 31 августа в лофте «Фабрика Алафузова» с десяти вечра до пяти утра пройдут выступления музыкантов лейбла «ГОСТ Звук», которые представят шоу-кейс в коллаборации с пионерами отечественного медиа-арта центром «Прометей». В программе семь часов музыки.

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