В Нестеровском овраге Казани, где вырубили сотни деревьев, хотят построить сразу три высотки
Накануне около дома 2/53 на улице Еники порядка 50 местных жителей устроили сход и утвердили обращение к президенту Татарстана.
Дело в том, что недалеко на месте вырубленных в Нестеровском овраге около 500 деревьев хотят построить три высотки.
«Вопреки Вашим указаниям, в городе Казани производится вырубка деревьев и зеленых насаждений в Нестеровском овраге. Уже вырублено около 500 деревьев на площади более 12000 кв. метров зеленой зоны. Все наши обращения в правоохранительные органы остались без должного внимания», - прочитал обращение жителей к президенту Татарстана «Казанский репортер».
Фото: Антон Райхштат
Горожане просят Рустама Минниханова вместо высоток вернуть парку былую зелень и сделать здесь парк.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»