В Нестеровском овраге Казани, где вырубили сотни деревьев, хотят построить сразу три высотки

СЕГОДНЯ 18:25 2018-08-24T18:25:48+03:00

Местные жители протестуют и просят президента Татарстана сделать на этом месте парк [фото]

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Накануне около дома 2/53 на улице Еники порядка 50 местных жителей устроили сход и утвердили обращение к президенту Татарстана.

Дело в том, что недалеко на месте вырубленных в Нестеровском овраге около 500 деревьев хотят построить три высотки.

«Вопреки Вашим указаниям, в городе Казани производится вырубка деревьев и зеленых насаждений в Нестеровском овраге. Уже вырублено около 500 деревьев на площади более 12000 кв. метров зеленой зоны. Все наши обращения в правоохранительные органы остались без должного внимания», - прочитал обращение жителей к президенту Татарстана «Казанский репортер».

Фото: Антон Райхштат

Горожане просят Рустама Минниханова вместо высоток вернуть парку былую зелень и сделать здесь парк.

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