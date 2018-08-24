Новый министр молодежи Татарстана оценил треки певицы Лизы Монеточки
Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов признался журналистам, что слушал утром песни Лизы Монеточки. Обсуждение творчества певицы состоялось после встречи Фаттахова с активистами молодежной школы «Открытие талантов» в Казани.
По словам министра, сам он вряд ли бы остановил свой выбор на прослушивании треков подобных артистов, но ему порекомендовала это дочь. Девочка переживала, что отца поставят в тупик вопросы молодежи о его отношении к творчеству популярных на данный момент исполнителей.
Дамир Фаттахов дал понять, что продолжать слушать песни Монеточки в свободное время он не собирается. Для него было важным понять тренды и причину актуальности этой музыки среди молодежи.
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