2018-08-24T19:24:33+03:00
Политика

Новый министр молодежи Татарстана оценил треки певицы Лизы Монеточки

Причиной стало желание быть ближе к молодым и понять их запросы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
Изменить размер текста:

Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов признался журналистам, что слушал утром песни Лизы Монеточки. Обсуждение творчества певицы состоялось после встречи Фаттахова с активистами молодежной школы «Открытие талантов» в Казани.

По словам министра, сам он вряд ли бы остановил свой выбор на прослушивании треков подобных артистов, но ему порекомендовала это дочь. Девочка переживала, что отца поставят в тупик вопросы молодежи о его отношении к творчеству популярных на данный момент исполнителей.

Дамир Фаттахов дал понять, что продолжать слушать песни Монеточки в свободное время он не собирается. Для него было важным понять тренды и причину актуальности этой музыки среди молодежи.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Политика в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане иномарку засосало в зыбучие пески прямо во дворе дома
Казанцы против строительства мечети под окнами их дома
Уроженка Казани заявила о разрыве с экс-игроком «Рубина» Кристианом Нобоа
26-летнего татарстанца заподозрили в попытке надругаться над 82-летней пенсионеркой
В Казани навсегда закроется знаменитый ночной клуб "Luxor"
В Нестеровском овраге Казани, где вырубили сотни деревьев, хотят построить сразу три высотки
В Казани на неделю закрыли один из ресторанов KFC
В Казани уроженца Узбекистана, организовавшего налеты на ювелирные салоны, приговорили к 10 годам колонии
Клиенты ВТБ Страхование жизни оформили 2 тысячи полисов по продукту «Барьерный рост»
Хоккеисты татарстанского "Нефтихимика" помогут бывшему коллеге в борьбе с раком
Татарстанцы хотят иметь крематорий, космодром и исторический "Дисней Ленд"
"Свинка Пеппа" будет судиться с предпринимателями из Татарстана
По Набережным Челнам прогуливается стадо диких кабанов
ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85%
В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в краже 2900 долларов США, 800 000 рублей и золота
Духовное управление мусульман Татарстана: на Курбан-байрам-2018 на спецплощадках принесли в жертву 10 950 баранов
28 августа в Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Как женить холостяка"
В Казани на мосту «Миллениум» столкнулось три авто: два человека пострадали
На ремонт зданий Госмузея изобразительных искусств Татарстана потратят 300 миллионов рублей
В Йошкар-Оле пенсионерка-пациентка обокрала мать с ребенком и спокойно пошла на прием к врачу
Театр кукол "Экият" в Казани готов открыть 85-ый юбилейный сезон