2018-08-24T17:39:21+03:00
Происшествия

В Казани уроженца Узбекистана, организовавшего налеты на ювелирные салоны, приговорили к 10 годам колонии

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и четыре его подельника
Олег ЛУГОВОЙ
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Был причинен ущерб на сумму около одного миллиона рублей.Был причинен ущерб на сумму около одного миллиона рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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28-летнего организатора и четырех участников преступной группы признали виновными в разбоях.

В феврале 2017 года уроженец Узбекистана сколотил группировку для налетов на ювелирные салоны Татарстана.

Для грабежей они использовали пневматические пистолеты и маски. Так, они обчистили два салона в Зеленодольске и Казани. Их добычей стали ювелирные украшения стоимостью около миллиона рублей.

Помимо всего прочего, участникам группы вменили и похищение госномера с чужого автомобиля. Его они прицепили к своей машине перед очередным налетом.

- В итоге суд приговорил организатора группы к 10 годам колонии строгого режима, трех его соучастников получили срок от 8,5 лет до 9 лет 4 месяцев также колонии строгого режима. Единственная сообщница, полностью признавшая свою вину, получила 7 лет условного срока с испытательным сроком 4 года, - сообщают прокуратура Татарстана.

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