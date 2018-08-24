2018-08-24T19:02:36+03:00
Общество

Уроженка Казани заявила о разрыве с экс-игроком «Рубина» Кристианом Нобоа

Ольга Романова об этом сообщила в своем инстаграме
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

У экс-игрока «Рубина» Кристина Нобоа началась черная полоса. Сначала он перенес серьезную операцию на колене, а теперь его жена сообщила в своем инстаграме о разрыве с ним.

- Первое и самое важное: операция, слава Богу, прошла успешно. Второе: мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети. И это нормальные человеческие отношения - поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость. Умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было! - написала в соцсети Ольга Романова.

Ольга живет в Казани, у нее свое ателье. В свободное время отдыхает на море, откуда выкладывает очень откровенные фотографии в купальниках. Снимки давно стали вызывать вопросы подписчиков - все ли нормально в этой семье.

С Нобоа Ольга познакомилась в 2008 году в кафе, куда футболист зашел после победы «Рубина» над «Локомотивом». Вскоре они поженились. В 2010 году у пары появился первенец - Кристофер Диего. Через два года родился второй сын Лукас.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане иномарку засосало в зыбучие пески прямо во дворе дома
Новый министр молодежи Татарстана оценил треки певицы Лизы Монеточки
Казанцы против строительства мечети под окнами их дома
26-летнего татарстанца заподозрили в попытке надругаться над 82-летней пенсионеркой
В Казани навсегда закроется знаменитый ночной клуб "Luxor"
В Нестеровском овраге Казани, где вырубили сотни деревьев, хотят построить сразу три высотки
В Казани на неделю закрыли один из ресторанов KFC
В Казани уроженца Узбекистана, организовавшего налеты на ювелирные салоны, приговорили к 10 годам колонии
Клиенты ВТБ Страхование жизни оформили 2 тысячи полисов по продукту «Барьерный рост»
Хоккеисты татарстанского "Нефтихимика" помогут бывшему коллеге в борьбе с раком
Татарстанцы хотят иметь крематорий, космодром и исторический "Дисней Ленд"
"Свинка Пеппа" будет судиться с предпринимателями из Татарстана
По Набережным Челнам прогуливается стадо диких кабанов
ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85%
В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в краже 2900 долларов США, 800 000 рублей и золота
Духовное управление мусульман Татарстана: на Курбан-байрам-2018 на спецплощадках принесли в жертву 10 950 баранов
28 августа в Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Как женить холостяка"
В Казани на мосту «Миллениум» столкнулось три авто: два человека пострадали
На ремонт зданий Госмузея изобразительных искусств Татарстана потратят 300 миллионов рублей
В Йошкар-Оле пенсионерка-пациентка обокрала мать с ребенком и спокойно пошла на прием к врачу
Театр кукол "Экият" в Казани готов открыть 85-ый юбилейный сезон