Уроженка Казани заявила о разрыве с экс-игроком «Рубина» Кристианом Нобоа

СЕГОДНЯ 19:02 2018-08-24T19:02:36+03:00

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У экс-игрока «Рубина» Кристина Нобоа началась черная полоса. Сначала он перенес серьезную операцию на колене, а теперь его жена сообщила в своем инстаграме о разрыве с ним.

- Первое и самое важное: операция, слава Богу, прошла успешно. Второе: мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети. И это нормальные человеческие отношения - поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость. Умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все что между вами было! - написала в соцсети Ольга Романова.

Ольга живет в Казани, у нее свое ателье. В свободное время отдыхает на море, откуда выкладывает очень откровенные фотографии в купальниках. Снимки давно стали вызывать вопросы подписчиков - все ли нормально в этой семье.

С Нобоа Ольга познакомилась в 2008 году в кафе, куда футболист зашел после победы «Рубина» над «Локомотивом». Вскоре они поженились. В 2010 году у пары появился первенец - Кристофер Диего. Через два года родился второй сын Лукас.