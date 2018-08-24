2018-08-24T18:02:23+03:00
Общество

В Казани на неделю закрыли один из ресторанов KFC

Адрес точки фастфуда не уточняется, но есть предположение, что она находится в Советском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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Шум от оборудования на кухне может нанести вред здоровью не только посетителей, но и жителей квартир, расположенных в домах недалеко от ресторанаШум от оборудования на кухне может нанести вред здоровью не только посетителей, но и жителей квартир, расположенных в домах недалеко от ресторанаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Казани на неделю закрыли один из ресторанов сети быстрого питания KFC. Причиной стало обращение в суд Роспотребнадзора Татарстана.

Специалисты управления пришли к мнению, что шум от оборудования на кухне может нанести вред здоровью не только посетителей, но и жителей квартир, расположенных в домах недалеко от ресторана.

В ходе проверки предположения Роспотрбнадзора оправдались - при допустимом уровне звука 30 децибел в одной из комнат ближайшей квартиры ночью в спальне уровень шума достигал 43,2, а в другой комнате 39,9 децибел.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Роспотребнадзора по Татарстану. Адрес ресторана из доступа изъят, но судя по тому, что дело рассматривалось в суде Советского района - ресторан должен находиться здесь же. В данной части города есть три точки KFC: улица Гвардейская 52Б, Проспект Победы, 91 и Проспект Победы, 141.

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