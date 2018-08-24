2018-08-24T17:04:51+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ Страхование жизни оформили 2 тысячи полисов по продукту «Барьерный рост»

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За три месяца компания ВТБ Страхование жизни заключила с клиентами 2 тысячи договоров по продукту «Барьерный рост», что составляет 40% от общих продаж полисов ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) за этот период. Объем сборов по новому продукту превысил 6 млрд рублей (63% от сборов по ИСЖ за период).

Продукт «Барьерный рост» компания запустила в продажу в мае этого года. Основной особенностью программы является фиксированная ставка потенциальной доходности (условный купон). Одновременно полис обеспечивает полную защиту капитала от падений финансового рынка, а также предусматривает страховые выплаты в критических ситуациях.

Договор по программе можно заключить в рублях или в долларах США на срок 5 лет. Доходность начисляется ежегодно, согласно механизму начисления купонного дохода, предусмотренного программой.

- Рынок ИСЖ движется в сторону инструментов с фиксированным доходом или с доходом, где есть условный купон, привязанный к конкретной стратегии. Такие продукты достаточно простые, понятные и прозрачные для клиента: они позволяют получить потенциально более высокий доход, чем по депозиту, при этом клиент не рискует вложенными в программу средствами, - прокомментировал генеральный директор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарев.

СПРАВКА

ВТБ Страхование жизни входит в состав крупнейшей международной финансовой Группы ВТБ. Компания предлагает клиентам продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни и входит в ТОП-5 крупнейших российских страховщиков в своем сегменте.

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