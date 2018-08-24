СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-24T15:53:25+03:00

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Очевидцы сняли на видео, как стая кабанов пробегает между автомобилями на стоянке в поселке ЗЯБ. Судя по записи, складывается,что это многодетная семья вывела на прогулку в город разом аж восемнадцать кабанят. А вместе с родителями - их двадцать.

По Набережным Челнам прогуливается стадо диких кабанов.

- Я стоял на балконе и увидел в районе кустов движение. Сначала подумал, что стая собак, но пригляделся и увидел, что животные крупные и их очень много, - рассказывает в соцсетях очевидец, снявший видео. - Подумал что козы или овцы. Жители частного сектора их здесь выгуливают. При детальном рассмотрении стало понятно, что это дикие кабаны.

Со слов очевидца, прохожие при виде животных сторонились, но те сами пугались людей и разбегались в рассыпную, но потом снова сбивались кучкой следуя за взрослой особью. Не исключено, что кабаны сбежали из частного хозяйства, которых в поселке не мало. Но более вероятно, что дикие животные случайно вышли из леса в город.

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