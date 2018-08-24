2018-08-24T15:32:21+03:00
Экономика

ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85%

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По итогам семи месяцев 2018 года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли более 630 тысяч вкладов и 350 тысяч накопительных счетов на сумму, превышающую 850 млрд рублей. Портфель онлайн-депозитов банка с начала года увеличился на 85% и на 1 августа составил 664 млрд рублей.

ВТБ продолжает развивать продажи в цифровых каналах без посещения точек продаж. По сравнению с серединой 2017 года количество активных пользователей мобильного и интернет-банка выросло в 1,5 раза, до 5,4 млн человек. На 1 августа их доля составила 47% от числа активных клиентов ВТБ.

Количество операций, совершенных в ВТБ-Онлайн за семь месяцев 2018 года, достигло 100 млн штук, при этом их общий объем превысил 2,7 трлн рублей.

В цифровых каналах клиентам гарантирована максимальная ставка по всем видам депозитов. Открыть вклад в ВТБ-Онлайн можно по ссылке.

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