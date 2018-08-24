"Свинка Пеппа" будет судиться с предпринимателями из Татарстана

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-24T16:12:05+03:00

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На сайте Арбитражного суда Татарстана появилась информация, что британский владелец бренда "Свинка Пеппа" - компания Entertainment One UK Limited - подала иски к 12 индивидуальным предпринимателям Татарстана за использование образа, принадлежащего компании. Суммы исковых заявлений составляют от 40 до 60 тысяч рублей.

Предполагается, что образ "Свинки Пеппы" незаконно использовали бизнесмены из Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Лениногорска, Бугульмы и Чистополя.

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