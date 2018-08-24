2018-08-24T16:38:35+03:00
Общество

Татарстанцы хотят иметь крематорий, космодром и исторический "Дисней Ленд"

Лидерами по внесению инициатив на этой неделе стали Апастовский, Пестречинский, Алькеевский, Нурлатский и Кайбицкий районы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба РоскосмосаФото: пресс-служба РоскосмосаФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Минэкономики Татарстана выделило самые интересные инициативы жителей республики. Напомним, каждый желающий может предложить свою идею для улучшения региона на сайте Стратегия - 2030.

Так, с идеей создать крематорий выступила жительницы Казани: "Кладбища занимают огромные территории и заполнены, а со строительством крематория частично нагрузка на них уменьшится".

Другой житель Татарстана считает, что у республики есть все возможности, чтобы стать центром мирового космического туризма. Для этого предлагается пострить космодром в Камских Полянах.

Помимо этого, татарстанцы хотят навести порядок с фасадами зданий, создать факультеты обучения пилотирующего и обслуживающего состава, вернуть логопедические пункты в образовательные учреждения, построить огромный исторический "Дисней Ленд".

Лидерами по внесению инициатив на этой неделе стали Апастовский, Пестречинский, Алькеевский, Нурлатский и Кайбицкий районы.

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