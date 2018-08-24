2018-08-24T15:12:25+03:00
Происшествия

В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в краже 2900 долларов США, 800 000 рублей и золота

Утверждается, что трое мужчин промышляли воровством в частных коттеджах
Олег ЛУГОВОЙ
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Один из них попытался сбежать с добычей, выпрыгнув из окна 2 этажа.Один из них попытался сбежать с добычей, выпрыгнув из окна 2 этажа.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Еще в начале августа в полицию Бугульминского района пришел местный житель и заявил, что в его дом проникли неизвестные и взломали там сейф. Из которого было похищено 2900 долларов США, 800 000 рублей и золотых изделий на 300 000 рублей.

В кратчайшие сроки правоохранители вышли на след одного из подозреваемого в крупной краже. Когда 32-летнего ранее судимого жителя Лениногорска начали задерживать, тот попытался сбежать, выпрыгнув из окна 2 этажа, но безуспешно. При мужчине нашли 398 тысяч рублей, часть похищенных золотых изделий и наркотики.

Задержанный свою вину признал и сообщил, что часть украденного успел сдать в ломбард. Его заключили под стражу.

Также полицейским удалось выйти и на сообщников подозреваемого: двух жителей Лениногорска 31-го и 33-х лет.

- Устанавливается роль каждого из них в совершении преступления. Кроме этого установлена причастность задержанных к кражам из коттеджей в Нижнекамске и Альметьевске, совершенных в конце 2017 года, - сообщили в МВД Татарстана.

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