Духовное управление мусульман Татарстана: на Курбан-байрам-2018 на спецплощадках принесли в жертву 10 950 баранов

СЕГОДНЯ 14:52 2018-08-24T14:52:41+03:00

Это почти на тысячу животных больше, чем в прошлом году

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Как подсчитали в Духовном управлении мусульман Татарстана, в этом году на Курбан-байрам в республике на специализированных площадках в жертву принесли 10 950 баранов (В Казани – 6320). Как оказалось, это ровно на 950 животных больше, нежели в 2017-ом.

Напомним, в Казани во время празднования этого мусульманского праздника было организовано 18 специальных площадок для забоя баранов. Почти все они находились около городских мечетей. Также пять таких точек работали в Набережных Челнах, Чистополе, Нижнекамске и Альметьевске.

По традиции одна третья часть мяса жертвенного животного передается нуждающимся. Так, малоимущим семьям и социальным учреждениям было передано 52,6 тонн мяса.

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