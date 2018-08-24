На ремонт зданий Госмузея изобразительных искусств Татарстана потратят 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-24T13:53:38+03:00

Все работы должны будут завершить в 2019 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выставочный зал должны привести в порядок уже к концу мая 2019 года

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Стало известно о двух тендерах на ремонт зданий Госмузея изобразительных искусств Татарстана (Усадьба Сандецкого) и музея Выставочного зала Дома художников.

Согласно им, на восстановительные работы республиканский бюджет готов выделить более 300 миллионов рублей.

Так, только на Выставочный зал Дома художников готовы отдать 196 миллионов рублей. За эти деньги там нужно будет сделать новые полы, усилить существующие стены и перекрытия, а также заняться лестницами.

А в 110 миллионов рублей оценили реконструкцию здания по адресу улица Карла Маркса, 64. Тут должны будут привести в порядок фасад, провести внутреннюю отделку, обновить инженерные сети и провести работы по благоустройству территории.

Заявки на участие в торгах принимают до 7 сентября. Победителей тендеров определят 10 сентября. К слову, подрядчик, например, ремонт в выставочном зале должен завершить не позднее конца мая 2019 года, а в другом здании не позднее конца июля.

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