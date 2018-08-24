2018-08-24T14:28:39+03:00
Афиша

28 августа в Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Как женить холостяка"

Фильм покажут в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" в "Ривьере"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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За два дня до официальной премьеры, 28 августа, в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" в Казани состоится предпоказ комедийной мелодрамы "Как женить холостяка".

Главные герои картины - неисправимый холостяк Фрэнк и хитрая красавица Линдси - приглашены на свадьбу общих друзей. Они то и дело сталкиваются даже вне мероприятия: в самолете, такси, в отеле. Кажется, это судьба. Однако Фрэнк думает иначе. Вот тут-то и начинается сложный план - как женить холостяка.

В главных ролях снялись Киану Ривз и Вайнона Райдер. В качестве режессера и сценариста картины выступил Виктор Левин.

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