В Казани на мосту «Миллениум» столкнулось три авто: два человека пострадали

СЕГОДНЯ 14:16 2018-08-24T14:16:38+03:00

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Первые минуты аварии на мосту «Миллениум» выглядели стандартно - автомобиль «Лада Приора» въехал в заднюю часть «Киа». Оба автомобиля отделались легкими повреждениями, обошлось без пострадавших.

Но спустя десять минут в стоящие машины на скорости влетел внедорожник «Тойота». После столкновения с ним оба автомобиля отлетели вперед. При чем один из них едва не вылетел за опору моста.

Женщина, находившаяся за рулем японского автомобиля была не пристегнута ремнем безопасности. Она и пассажирка «Киа» получили сотрясение мозга и были доставлены в больницу.

Ни одна из машин не смогла дальше ехать самостоятельно. С проезжей части их убрали с помощью эвакуатора.

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