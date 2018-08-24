2018-08-24T16:50:59+03:00
Спорт

Хоккеисты татарстанского "Нефтихимика" помогут бывшему коллеге в борьбе с раком

У экс-защитника команды Самвела Мнацяна обнаружили опухоль в позвонке
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии НижнекамскаФото: пресс-служба мэрии Нижнекамска
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Стало известно, что все средства, собранные от матча "Нефтехимик" - "Адмирал" будут направлены на помощь Самвелу Мнацяну - экс-защитнику татарстанской команды, который перешел в ХК "Сибирь".

Боли в спине 29-летний хоккеист почувствовал во время предсезонного сбора "Сибири". Он обратился к врачам, которые выявили у игрока опухоль в позвонке. Агент Самвела Мнацяна уверен, что причиной этому послужил удар в спину во время одного из матчей.

Ранее глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко заявлял, что их организация намерена открыть благотворительный счет для лечения спортсмена.

- Дорогой Самвел! В хоккейном клубе "Нефтехимик" тебя всегда помнят как позитивного, открытого, доброжелательного человека и хорошего игрока. Уверены и надеемся, что все у тебя будет хорошо! И, помни, мы всегда с тобой! - пишет пресс-служба "Нефтехимика".

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