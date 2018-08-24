2018-08-24T13:23:20+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле пенсионерка-пациентка обокрала мать с ребенком и спокойно пошла на прием к врачу

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения
Олег ЛУГОВОЙ
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В полицию Йошкар-Олы обратилась 31-летняя горожанка. Она заявила, что ее обокрали в одном из медучреждений на улицы Дружбы.

По словам женщины, она пришла туда утром со своим 10-летним ребенком. Чтобы освободить руки для заполнения документов в регистратуре мать отдала своему чаду кошелек с мобильным телефоном, а тот просто положил его на стойку. После этого вещи пропали.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. На них было видно, как в один из моментов к стойке регистратуры подошла пенсионерка. Она незаметно положила кошелек в сумку и спокойно вышла на улицу.

Личность женщины установили. Ею оказалась 58-летняя местная жительница. После того как она вышла на улицу, она взяла из кошелька 2 тысячи рублей, а все остальное выкинула в кусты. Затем пенсионерка вернулась и спокойно пошла на прием к врачу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пенсионерка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщают в МВД Марий Эл.

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