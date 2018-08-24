В Йошкар-Оле пенсионерка-пациентка обокрала мать с ребенком и спокойно пошла на прием к врачу
В полицию Йошкар-Олы обратилась 31-летняя горожанка. Она заявила, что ее обокрали в одном из медучреждений на улицы Дружбы.
По словам женщины, она пришла туда утром со своим 10-летним ребенком. Чтобы освободить руки для заполнения документов в регистратуре мать отдала своему чаду кошелек с мобильным телефоном, а тот просто положил его на стойку. После этого вещи пропали.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. На них было видно, как в один из моментов к стойке регистратуры подошла пенсионерка. Она незаметно положила кошелек в сумку и спокойно вышла на улицу.
Личность женщины установили. Ею оказалась 58-летняя местная жительница. После того как она вышла на улицу, она взяла из кошелька 2 тысячи рублей, а все остальное выкинула в кусты. Затем пенсионерка вернулась и спокойно пошла на прием к врачу.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пенсионерка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщают в МВД Марий Эл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Злоумышленники опубликовали интимное видео татарского певца (подробности)
Дай, Джек, на счастье лапу мне: в Татарстане дети до полусмерти закидали камнями щенка, который к ним ласкался (подробности)
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»