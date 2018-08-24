В Казани продают суперкар бывшего игрока "Рубина" Гекдениза Карадениза с его автографом

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-24T12:15:23+03:00

Известно. что в России есть всего два подобных автомобиля

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В одном из автомобильных салонов Казани появился Ford Mustang Shelby GT500. Известно, что суперкар имеет интересную историю.

Так, его бывшим владельцем был экс-игрок футбольной команды "Рубин", турецкий спортсмен Гекдениз Карадениз. Доказательством этому служит автограф футболиста в салоне транспортного средства.

Желающим приобрести эту самую быструю машину в Казани, а в ней 662 лошадиные силы, придется выложить около 7 миллионов рублей.

На данный момент в Росии есть только два подобных форда.

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