2018-08-24T11:41:16+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель вылетел через стекло и его насмерть придавило собственной машиной

Одна из версии произошедшей аварии – это превышение скорости
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне вечером н 5 километре федеральной трассы М7 произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. 29-летний водитель легкового авто иностранного производства видимо потерял управление. Его машина опрокинулась.

При этом не пристегнутый мужчина вылетел на дорогу через лобовое стекло иномарки. На этом его несчастья не закончились. Оставшись без человека, машина насмерть придавила своего водителя. Полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью, и он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Прибывшие на место спасатели вытащили тело мужчины из-под его автомобиля и передали полицейским. Одна из версий произошедшего – это превышение скорости.

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