Театр кукол "Экият" в Казани готов открыть 85-ый юбилейный сезон

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-24T12:53:13+03:00

Появятся такие спектакли, как "Принцесса Крапинка" и "Маша и Медведь"

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Стало известно, когда казанский театр кукол "Экият" вновь откроет свои двери, ознаменовав тем самым 85-ый юбилейный театральный сезон. Это случится уже 14 сентября.

На сцене театра уже проходят репетиции новых спектаклей, которые зрители смогут увидеть этой осенью. Среди них "Принцесса Крапинка" Анни Шмидт, "Маша и Медведь" Григория Ландау, "Сказка о Царе Салтане" Александра Пушкина.

Стартовыми же спектаклями этого сезона станут "Кот в сапогах" и "Орэ белмэгэн кочек" ("Щенок, не умеющий лаять") на татарском языке.

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