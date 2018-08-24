25 и 26 августа в Казани из-за авиагонок перекроют улицы
Пилоты участники авиагонок Red Bull Air Race-2018 будут подниматься в небо Казани в течение двух дней – 25 и 26 августа.
Состязания пройдут над рекой Казанка между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой так, что на время авиагонок там вводятся ограничение на движение маломерных судов.
Также это коснется и автомобилистов. Так, с 00.00 24 августа до 23.55 26 августа движение транспорта ограничат:
- в обе стороны ул.Сибгата Хакима - от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова;
- в обе стороны ул.Бондаренко - от дома №3 по ул.Сибгата Хакима до примыкания к ул.Сибгата Хакима.
С 10.00 до 19.00 25 августа и с 10.00 до 18.00 26 августа перекроют:
- ул.Декабристов - от правого съезда с ул.Батурина на Кремлевский мост до правого съезда в направлении ул.Сибгата Хакима;
- пр.Фатыха Амирхана - от правого съезда в подземную часть путепровода (напротив жилого дома по ул.Чистопольская, 62) до правого съезда с моста «Миллениум» в направлении ул.Подлужная.
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