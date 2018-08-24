В Татарстане наблюдается нашествие бабочек адмиралов

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-24T10:25:47+03:00

Ученые КФУ успокаивают садоводов – эти насекомые любят лишь чертополох и крапиву

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Довольно редкий вид бабочек адмирал устроил настоящее нашествие на Татарстан. Но несмотря на то что вид все-таки редкий, специалисты утверждают, что этих бабочек можно наблюдать по всему Среднему Поволжью.

- За всю мою научную карьеру я впервые наблюдаю подобную вспышку численности адмиралов. Причем, при общении с коллегами выяснилось, что она фиксируется не только в Татарстане, но и в Ульяновске, Карелии, Республики Коми, - цитирует пресс-служба КФУ председателя Казанского отделения Русского энтомологического общества Николая Шулаева.

Одна из причин нашествия в комфортном для бабочек температурном режиме, то есть без резкого перепада. Это могло повлиять на численность этих насекомых.

При этом Николай Шулаев успокаивает садоводов бабочка адмирал не питается культурными растениями, ее гусеница им предпочитает чертополох и крапиву. К тому же, по его словам, пик нашествия адмиралов позади.

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