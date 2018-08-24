Элиза, Эльман и Ирада: подведены итоги того, как казанцы называли своих детей
В столице Татарстана, согласно данным городского ЗАГСа, за прошедшую отчётную неделю – с 16 по 22 августа, официально было зарегистрировано появление на свет 350 детей. Причем 187 из них это мальчики, а 163 – девочки.
Также сопоставив все данные выяснилось, что в этот раз самый маленький вес у новорожденного был зафиксирован на отметке всего в 530 граммов. Самый же богатырский вес составил 4730 граммов.
Что же касается рейтинга имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей, то в список самых популярных на этой отчетной недели попали: Александр, Амир, София, Аяз, Аскар, Ева, Асель, Марк, Алиса, Самир и Амина.
В топ же самых редких имен вошли: Элиза, Марьяна, Софи, Эльман, Рим, Муслима, Станислава, Арслан и Ирада.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»