2018-08-24T10:53:55+03:00
Общество

Элиза, Эльман и Ирада: подведены итоги того, как казанцы называли своих детей

Специалисты городского ЗАГСа предоставили данные прошедшей недели
Олег ЛУГОВОЙ
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С 16 по 22 августа, официально было зарегистрировано появление на свет 350 детей.С 16 по 22 августа, официально было зарегистрировано появление на свет 350 детей.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В столице Татарстана, согласно данным городского ЗАГСа, за прошедшую отчётную неделю – с 16 по 22 августа, официально было зарегистрировано появление на свет 350 детей. Причем 187 из них это мальчики, а 163 – девочки.

Также сопоставив все данные выяснилось, что в этот раз самый маленький вес у новорожденного был зафиксирован на отметке всего в 530 граммов. Самый же богатырский вес составил 4730 граммов.

Что же касается рейтинга имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей, то в список самых популярных на этой отчетной недели попали: Александр, Амир, София, Аяз, Аскар, Ева, Асель, Марк, Алиса, Самир и Амина.

В топ же самых редких имен вошли: Элиза, Марьяна, Софи, Эльман, Рим, Муслима, Станислава, Арслан и Ирада.

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