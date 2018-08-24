2018-08-24T09:10:22+03:00
Общество

С 1 октября в Татарстане МФЦ не будут работать по воскресеньям

Изменения коснутся прежде всего центров, которые находятся в крупных городах
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас офисы с пятью и более окнами работают без выходных.Сейчас офисы с пятью и более окнами работают без выходных.Фото: Екатерина СМБАТЯН
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В ближайшем будущем, а именно начиная с 1 октября, в Татарстане Многофункциональные центры (МФЦ) будут работать по-новому. У них появится выходной. Посетителей не будут принимать по воскресеньям.

Но коснутся эти изменения только крупных офисов, где пять или более окон приема граждан. Сейчас они работают круглую неделю без выходных. Однако по-новому, осеннему расписанию, будут принимать татарстанцев лишь с понедельника по пятницу.

В частности, выходной получат Многофункциональные центры в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах.

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