Президент Татарстана открыл в Кукморе обновленный Центральный парк
В этот четверг, 23 августа, в сопровождении своего помощника, отвечающей за парки и скверы, Наталии Фишман президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Кукмор открыл обновленный Центральный парк.
После реконструкции этот объект стал представлять из себя единое пешеходное пространство, которое связано с улицами Ленина и Майской, набережной реки Нурминка и двором дома братьев Комаровых, которым, кстати, планируют заняться уже в 2019 году.
Центральный парк в Кукморе поделили на две части. Первая – это площадь для проведения мероприятий, где есть амфитеатр и перголы со скамьями и качелями. Брусчатка здесь выложена в виде орнамента национального татарского платка.
Фото: Программа развития общественных пространств Республики Татарстан
Вторая часть представляет собой площадку для торжеств, в том числе для выпускных и «Последних звонков». Рядом с ней установили арт-объекты в виде больших одуванчиков. Ночью они подсвечиваются и напоминают диско-шары. Есть тут и сцена.
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