В Татарстане бюджет сферы образования с 2010 года вырос в 3 раза и составил порядка 90 миллиардов рублей
На пленарном заседании республиканского совещания работников образования и науки в Кукморе президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что региональный бюджет в сфере образования с 2010 года вырос в 3 раза и составил порядка 90 миллиардов рублей.
Именно образованию в Татарстане в последнее время уделяется больше всего внимания. Так, например, большое количество средств направляется на строительство новых объектов, реализуются программы ремонта учебных заведений, ведется работа закупке необходимого оборудования и совершенствуется система подготовки кадров.
До конца этого года в республике планируется открытие12 школ на 8221 мест и 12 детских садов на 2185 мест. Отремонтирован будет 121 объект образования.
Также в Татарстане запущен проект «Успех каждого ребенка», который направлен на выявление, поддержку и развитияе способностей и талантов у детей, а также молодежи.
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