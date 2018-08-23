2018-08-23T19:03:53+03:00
Экономика

В Татарстане бюджет сферы образования с 2010 года вырос в 3 раза и составил порядка 90 миллиардов рублей

Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Деньги направлялись в том числе на строительство новых объектов образования и ремонт уже существующих.Деньги направлялись в том числе на строительство новых объектов образования и ремонт уже существующих.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На пленарном заседании республиканского совещания работников образования и науки в Кукморе президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что региональный бюджет в сфере образования с 2010 года вырос в 3 раза и составил порядка 90 миллиардов рублей.

Именно образованию в Татарстане в последнее время уделяется больше всего внимания. Так, например, большое количество средств направляется на строительство новых объектов, реализуются программы ремонта учебных заведений, ведется работа закупке необходимого оборудования и совершенствуется система подготовки кадров.

До конца этого года в республике планируется открытие12 школ на 8221 мест и 12 детских садов на 2185 мест. Отремонтирован будет 121 объект образования.

Также в Татарстане запущен проект «Успех каждого ребенка», который направлен на выявление, поддержку и развитияе способностей и талантов у детей, а также молодежи.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Татарстана открыл в Кукморе обновленный Центральный парк
В Казани может появиться приют для брошенных черепах
В Казани за пропажу уголовного дело могут уволить следователя
В Татарстане официально аварийными признаны 26 тысяч квадратных метров жилья
В Казани школьники попались на том, что накладывали камни на ж/д рельсы
ВТБ Лизинг передал клиентам более 25 тысяч автомобилей в рамках программы Минпромторга
Экс-директор Чистопольского хлебозавода задержан за невыплату зарплаты работникам
Гендиректором особой экономической зоны «Иннополис» стал Ренат Халимов
Первоклассникам Татарстана подарят светоотражательные значки
На жителя Чувашии напали во Владимирской области: деньги отняли, машину сожгли
Васильевский Стекольный завод под Казанью могут продать из-за банкротства
В Казани утвердили девять площадок для сельскохозяйственных ярмарок