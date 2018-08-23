В Татарстане бюджет сферы образования с 2010 года вырос в 3 раза и составил порядка 90 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 19:03 2018-08-23T19:03:53+03:00

Деньги направлялись в том числе на строительство новых объектов образования и ремонт уже существующих. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На пленарном заседании республиканского совещания работников образования и науки в Кукморе президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что региональный бюджет в сфере образования с 2010 года вырос в 3 раза и составил порядка 90 миллиардов рублей.

Именно образованию в Татарстане в последнее время уделяется больше всего внимания. Так, например, большое количество средств направляется на строительство новых объектов, реализуются программы ремонта учебных заведений, ведется работа закупке необходимого оборудования и совершенствуется система подготовки кадров.

До конца этого года в республике планируется открытие12 школ на 8221 мест и 12 детских садов на 2185 мест. Отремонтирован будет 121 объект образования.

Также в Татарстане запущен проект «Успех каждого ребенка», который направлен на выявление, поддержку и развитияе способностей и талантов у детей, а также молодежи.

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