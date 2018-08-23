Экс-директор Чистопольского хлебозавода задержан за невыплату зарплаты работникам
В отношении бывшего директора АО «Чистопольский хлебозавод» Рената Халиуллина было возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы».
По версии следствия, возглавляя хлебозавод Халиуллин не платил работникам заработанные ими деньги. В итоге долг предприятия перед 206 сотрудниками с марта по май 2018 года превысил 5,7 миллиона рублей.
Также выяснилось, что у директора Рената Халиуллина была возможность частично погасить этот долг, но он потратил деньги на другие цели.
- Причастность к совершению преступления Халиуллин не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.
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