Гендиректором особой экономической зоны «Иннополис» стал Ренат Халимов

СЕГОДНЯ 17:37 2018-08-23T17:38:17+03:00

В этот четверг его уже представили в качестве руководителя трудовому коллективу

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23 августа коллективу особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» был представлен новый руководитель. Генеральным директором стал Ренат Халимов. Этот пост он занял по решению совета директоров АО «ОЭЗ «Иннополис».

До этого Халимов работал менеджером по продажам и маркетингу в компании Cavendish Group (Великобритания), начальником управления взаимодействия с инвесторами, а затем заместителем генерального директора ОАО ОЭЗ «ППТ «Алабуга».

В последнее время Ренат Халимов руководил компанией «Полихим Системс» в Набережных Челнах, запустив завод по производству полиуретановых систем.

Новый гендиректор ОЭЗ «Иннополис» окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, Манчестерский университет Метрополитан (Великобритания), а также Школу бизнеса Фукуа при Университете Дьюка (США). Также получил дополнительное образование в Гарвардском университете (США) и Китайско-Европейской Бизнес Школе (Шанхай).

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