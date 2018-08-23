В Татарстане официально аварийными признаны 26 тысяч квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 18:37 2018-08-23T18:38:10+03:00

Дома начнут расселять сразу же после старта новой национальной программы по улучшению жилищных условий населения. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На данный момент больше всего опасных для жизни домов республики расположено именно в Казани

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С началом следующего года по всей России стартует новая национальная программа по улучшению жилищных условий населения. В связи с этим в Татарстане проверили несколько сотен домов.

Так, официально были признаны аварийными 26 тысяч квадратных метров жилья. Их хозяев начнут расселять сразу же после начала действия проекта.

Такую информацию огласила на брифинге в Доме правительства Татарстана официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Предыдущий план улучшения условий для проживания охватывал аварийные здания, которые были признанны таковыми еще до начала 2012 года. На данный момент больше всего опасных для жизни домов республики расположено именно в Казани.

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