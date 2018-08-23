В Казани за пропажу уголовного дело могут уволить следователя

СЕГОДНЯ 18:57 2018-08-23T18:57:36+03:00

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В казанском линейном управлении МВД России на транспорте из кабинета одного из следователей бесследно пропало уголовное дело, которое было возбуждено на жителя города по факту браконьерства.

Нет, конечно, все материалы восстановили и, как утверждают правоохранители, произошедшее никак не повлияет на ход следствия и направление его итогов в суд. Тем не менее последствия все же будут.

- Виновный в утрате материалов уголовного дела, его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, - сообщают в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

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