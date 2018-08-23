На жителя Чувашии напали во Владимирской области: деньги отняли, машину сожгли

СЕГОДНЯ 16:51 2018-08-23T16:51:47+03:00

Подозреваемых не пришлось долго искать - их машину обнаружили на стоянке у одного из магазинов в городе Киржач Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Молодой человек просто хотел попросить о помощи, но был избит

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Стало известно, что 19 августа, во Владимирской области на дороге "Киржач - Кольчугино" произошло разбойное нападение на 20-тилетнего жителя Чувашии.

У молодого человека сломалась машина, он припарковался на обочине и решил искать помощи у проезжающих мимо людей. Так, "голосующего" парня заметили двое ранее судимых жителей Костромской области.

Мужчины вышли из своего автомобиля "Daewoo", но двигало ими отнюдь не желание помочь. Вместо этого они несколько раз ударили молодого человека и, угрожая ножом, отняли два мобильных телефона и небольшую сумму денег. Уходя, злоумышленники подожгли сломанную машину своей жертвы.

Именно дым помог избитому юноше - его быстро заметили другие автовладельцы, помогли прийти в себя и сообщить о нападении в полицию.

Подозреваемых не пришлось долго искать - их машину обнаружили на стоянке у одного из магазинов в городе Киржач. Сейчас мужчины задержены, а потерпевшему удалось вернуть себе похищенное имущество. Сообщает МВД Владимирской области.

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