В Казани может появиться приют для брошенных черепах
Сейчас вода в казанских водоемах остывает и на поверхность выплывают экзотические для города пресмыкающиеся.
Так, в парке Урицкого насчитали пять черепах. В озера их выпускают нерадивые хозяева, которые хотят избавиться от надоевших питомцев.
А к зиме тропические животные замерзают и гибнут. Очевидцы уже видели черепах в протоке Булак, на Черном озере и даже рядом с новой набережной на озере Кабан. Одну из них смогли спасти утром 23 августа. Увидев сообщение в группе в социальных сетях, неравнодушные казанцы выловили черепаху и теперь ищут для нее новых хозяев.
- Пристроить животное в зоомагазин не удается - их не берут, а для содержания надо потратить за раз -15-20 тысяч рублей на клетку, корм и первичное медобследование, - рассказывает Асия Гасина, администратор группы по пристройке бездомных животных в соцсетях.
В плане волонтеров создать приют для брошенных черепах. Его постройка обойдется не так дорого, а за его посещение можно будет плату, сообщили активисты «КП-Казань».