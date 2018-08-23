2018-08-23T19:21:01+03:00
Дом. Семья

В Казани может появиться приют для брошенных черепах

Пока же они пытаются обжить городские водоемы
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Сейчас вода в казанских водоемах остывает и на поверхность выплывают экзотические для города пресмыкающиеся.

Так, в парке Урицкого насчитали пять черепах. В озера их выпускают нерадивые хозяева, которые хотят избавиться от надоевших питомцев.

А к зиме тропические животные замерзают и гибнут. Очевидцы уже видели черепах в протоке Булак, на Черном озере и даже рядом с новой набережной на озере Кабан. Одну из них смогли спасти утром 23 августа. Увидев сообщение в группе в социальных сетях, неравнодушные казанцы выловили черепаху и теперь ищут для нее новых хозяев.

- Пристроить животное в зоомагазин не удается - их не берут, а для содержания надо потратить за раз -15-20 тысяч рублей на клетку, корм и первичное медобследование, - рассказывает Асия Гасина, администратор группы по пристройке бездомных животных в соцсетях.

В плане волонтеров создать приют для брошенных черепах. Его постройка обойдется не так дорого, а за его посещение можно будет плату, сообщили активисты «КП-Казань».

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