2018-08-23T16:42:39+03:00
Экономика

Васильевский Стекольный завод под Казанью могут продать из-за банкротства

250 семей татарстанских семей рискуют остатся без работы
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: YoutubeФото: Youtube
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Единственный в стране завод, который производит термостойкую кухонную посуду из боро-селикатного стекла может закрыться. За все свою 116-летнюю историю завод, расположенный под Казанью, такое переживает впервые.

На днях от Агентсва по страхованию вкладов вышло объявление о намерении продать за банкротство Васильевский стекольный завод. Все это может привести к остановке производства.

Сейчас завод выпускает 600 000 единиц продукции в год. Ее реализуют в крупнейших магазинах России и Европы. За вековую историю, на заводе образовалось более 12 династий работников.

В случае закрытия производства представители 250 семей сотрудников завода в поселке Васильево останутся без работы, а Татарстан лишится имиджеобразующего предприятия.

- В связи с кризисом в банковской сфере завод находится в сложнейшем финансовом положении, - сообщил "КП-Казань" собственный источник на предприятии.

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