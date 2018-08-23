В Казани утвердили девять площадок для сельскохозяйственных ярмарок

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-23T16:00:56+03:00

Даты ярмарки пока не называются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общей сложности в городе будет 270 мест для сезонной торговли

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В Казани определилось местоположение девяти площадок, на которых разместятся сельхозярмарки.

Так, приобрести продукцию растениеводства, животноводства, а также сельского и лесного хозяйства можно будет по следующим адресам: проспект Победы, 50а; улицы Дементьева, 7; Ю. Фучика, 72; Закиева, 12; Академика Лаврентьева, 10; Батыршина, 20; Липатова, 7. Также ярмарки разместятся на пересечениях улиц Беломорская и Гудованцева, Ю. Фучика и Ломжинская.

Всего в городе будет орагнизовано 270 мест для сезонной торговли.

Даты ярмарки пока не называются.

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