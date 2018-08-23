2018-08-23T17:04:55+03:00
Общество

Первоклассникам Татарстана подарят светоотражательные значки

В этом году в школу впервые идет 51 тысяча детей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Министерство транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаФото: пресс-служба Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
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23 августа руководителям отделов образования городов и районов Татарстана были вручены комплекты светоотражательных значков «STOP» и «Осторожно, дети». Произошло это во время ежегодного совещания работников образования и науки республики, которое прошло в Кукморе.

Уже 1 сентября, в День знаний, каждый первоклассник Татарстана получит свои значки-стикеры. Их ребята смогут наклеить на рюкзаки или верхнюю одежду. Целью подобной акции стало предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием малолетних детей.

Напомним, что в этом году в республике в первый класс идет 51 тысяча детей.

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