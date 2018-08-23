Первоклассникам Татарстана подарят светоотражательные значки

СЕГОДНЯ 17:04 2018-08-23T17:04:55+03:00

В этом году в школу впервые идет 51 тысяча детей

Изменить размер текста: A A

23 августа руководителям отделов образования городов и районов Татарстана были вручены комплекты светоотражательных значков «STOP» и «Осторожно, дети». Произошло это во время ежегодного совещания работников образования и науки республики, которое прошло в Кукморе.

Уже 1 сентября, в День знаний, каждый первоклассник Татарстана получит свои значки-стикеры. Их ребята смогут наклеить на рюкзаки или верхнюю одежду. Целью подобной акции стало предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием малолетних детей.

Напомним, что в этом году в республике в первый класс идет 51 тысяча детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дай, Джек, на счастье лапу мне: в Татарстане дети до полусмерти закидали камнями щенка, который к ним ласкался (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»